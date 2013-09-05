Украина подпишет новое соглашение о поставках газа с немецким трейдером RWE

Министерство энергетики и угольной промышленности планирует в скором времени подписать новое соглашение о поставках в Украину природного газа по реверсной схеме с немецким трейдером – компанией RWE Supply & Trading GmbH. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минэнергоугля со ссылкой на результаты встречи главы министерства Эдуарда Ставицкого с исполнительным директором RWE Supply & Trading GmbH Стефаном Юдишем.

Комментируя результаты встречи, прошедшей в Брюсселе, Ставицкий еще раз обратил внимание, что диверсификация поставок газа обоюдовыгодна и Украине, и европейским партнерам. «Диверсификация поставок газа посредством реверса из европейских стран в Украину открывает для Украины перспективы вхождения в европейскую систему спотовой торговли природным газом. Это обеспечит привлечение европейских компаний в энергетический сектор Украины», - цитирует пресс-служба Ставицкого.

Как сообщал УНИАН, в Брюсселе Ставицкий обсудил с Комиссаром Европейского Союза по вопросам энергетики Гюнтером Оттигером возможность создания в Украине восточноевропейского газового хаба как фактора интеграции Украины в европейский газовый рынок.

Согласно утвержденному правительством прогнозному балансу поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год, объем газа, запланированного к поставке от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading, составляет 1,3 млрд кубометров.

В июне премьер-министр Николай Азаров заявил, что газ, который Украина покупает у немецкой RWE, обходится на 100 долларов дешевле, чем газ российской компании "Газпром". Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.

В феврале Украина заключила с немецким газовым трейдером RWE Supply & Trading контракт на поставку природного газа ежегодным объемом до 5 млрд кубометров. По итогам 2012 года немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading продал Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» 56 млн куб. м газа. 2012 год стал первым годом, когда Украина начала импортировать газ с европейского рынка.