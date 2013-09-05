Россия договорилась о поставках газа в Китай

Москва. Российский газовый монополист «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (КННК) подписали Соглашение об основных условиях трубопроводных поставок природного газа из России в Китай по «восточному» маршруту.

Как сообщили УНИАН в управлении информации «Газпрома», соглашение 5 сентября в Санкт-Петербурге подписали глава «Газпрома» Алексей Миллер и председатель Совета директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации (КННК) Чжоу Цзипин. Документ носит юридически обязывающий характер. Церемония подписания состоялась в присутствии Президента Российской Федерации Владимира Путина и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

Подчеркивается, что согласованы все основные условия предстоящих поставок российского природного газа на рынок КНР по «восточному» маршруту: объем и сроки начала экспорта, уровень «бери или плати», период наращивания поставок, уровень гарантированных платежей, точка сдачи газа на границе, а также другие ключевые условия отбора газа. Ценовые условия не будут привязаны к индексу Henry Hub.

«Обе стороны подчеркнули долгосрочный стратегический характер нашего партнерства. Хотелось бы поблагодарить китайских коллег за оперативную и слаженную совместную работу в течение последних месяцев. Тот факт, что подписание основных условий состоялось в дни проведения форума G20, свидетельствует о нацеленности обеих сторон на успешное завершение переговоров и подписание контракта до конца 2013 года», отметил Миллер.

Справка УНИАН: КННК - крупнейшая государственная нефтегазовая компания Китая (доля участия государства - 100%) и одна из ведущих интегрированных нефтегазодобывающих компаний в мире.

В октябре 2009 года ОАО «Газпром» и КННК подписали Рамочное соглашение об основных условиях поставки природного газа из России в Китай, предполагающее экспорт на китайский рынок до 68 млрд куб. м газа ежегодно.

В марте 2013 года ОАО «Газпром» и КННК подписали Меморандум о взаимопонимании в области сотрудничества по проекту трубопроводных поставок природного газа в Китай по «восточному» маршруту.