Газодобытчик "Куб-газ" получил лицензию на разработку Крутогоровского месторождения

Варшава. Частная компания "Куб-газ" получила 20-летнюю лицензию на добычу углеводородов на месторождении Крутогоровское, позволяющую их извлечение безо всяких ограничений.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщил мажоритарный собственник компании - канадская Serinus Energy в системе раскрытия информации Варшавской фондовой биржи.

"Новая лицензия на добычу заменяет специальную 5-летнюю лицензию на поисково-разведочные работы, в рамках которой добыча была ограничена 10% углеводородов, приписанных к этому месторождению. После изменения лицензии добыча на Крутогоровском месторождении больше ничем не ограничена", - отмечается в сообщении.

Компания также сообщила, что сейчас ведет добычу из двух скважин на этом месторождении и планирует подключить к коммерческой эксплуатации еще одну скважину.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году "Куб-Газ" увеличил добычу в Украине в 1,5 раза - до 644 тыс. куб. м в сутки.

Справка УНИАН. Основными активами «КУБ-Газ» являются пять газоконденсатных участка, сосредоточенных в Днепровско-Донецком бассейне: Ольговское, Макеевское, Северное Макеевское, Крутогоровское и Вергунское месторождение.

Созданная в 2008 году и публичная с 2010 года Kulczyk Oil Ventures (KOV) приобрела долю "Куб-газа" у компании Gastek LLC (США), которая сохранила 30% пакет, стоимостью 45 млн долл. Крупнейшим акционером KOV является самый богатый житель Польши Ян Кульчик, состояние которого журнал Forbes в начале текущего года оценивал в 3,6 млрд долл.

В июне 2013 года Kulczyk Oil Ventures объединилась с компанией Winstar Resources Ltd и сменила название на Serinus Energy.