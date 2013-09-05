Россия и Великобритания обсудили строительство «Северного потока»

Москва. Министр энергетики РФ Александр Новак и министр энергетики и развития бизнеса Великобритании Майкл Фэллон обсудили возможность строительства 3-й и 4-й ниток «Северного потока».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе российского министерства.

«Одной из основных тем встречи стало взаимодействие двух стран в реализации проекта «Северный поток», в частности, возможность строительства 3-й и 4-й ниток газопровода», - говорится в сообщении.

Новак отметил, что для перехода к конкретным шагам по развитию трубопроводной инфраструктуры нужно провести соответствующие переговоры на корпоративном уровне и закрепить их результат долгосрочными контрактами на поставку топлива.

Одной из площадок для обсуждения перспектив двустороннего взаимодействия России и Великобритании, а также развития европейского рынка газа в целом должен стать Газовый семинар, который министры двух стран договорились провести в Лондоне в конце октября нынешнего года.

Также в октябре планируется провести в Москве заседание Консультативного комитета по энергоэффективности, которое пройдет совместно с российско-британским семинаром по энергоаудиту. Стороны планируют обсудить новые подходы в государственной политике по повышению энергоэффективности, в том числе последние британские проекты, а также вопросы политики в области снижения выбросов углекислого газа в бюджетном секторе, промышленности и ЖКХ.

Кроме того, ранее сегодня был подписан Меморандум о взаимопонимании и об экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики между Правительством Великобритании и госкорпорацией «Росатом». Александр Новак отметил, что со стороны Минэнерго этому направлению сотрудничества будет оказано максимальное содействие.

Как сообщал УНИАН, 8 октября 2012 года, спустя 30 месяцев после старта строительства, газопровод «Северный поток» (Nord Stream) начал поставки газа по двум веткам.

На торжественном мероприятии, посвященному вводу в эксплуатацию второй нитки газопровода, председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что строительство третьей и четвертой ниток газопровода "Северный поток" является экономически целесообразным и технически осуществимым.

Справка УНИАН. «Северный поток» - принципиально новый маршрут экспорта российского газа в Европу. Он проходит через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район Выборга) до побережья Германии (район Грайфсвальда). Газопровод состоит из двух ниток протяженностью 1224 км и общей проектной производительностью 55 млрд куб. м газа в год.

Проект «Северный поток» реализует совместное предприятие Nord Stream AG. Доли в компании распределены следующим образом: ОАО «Газпром» - 51%, Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas - по 15,5%, Gasunie и GDF Suez - по 9%.

Читайте также: Голландцы недовольны качеством российского газа