Янукович: Украина и дальше будет покупать газ в Европе, если не найдет общий язык с Россией

Политика Украины в энергетическом секторе направлена на диверсификацию поставок природного газа.

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович во время встречи с кандидатами на должности председателей районных государственных администраций, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Он подчеркнул, что Украина уже начала покупать газ на европейском рынке, который является значительно дешевле. «Мы и дальше будем идти этим путем, если мы не найдем общий язык с нашими российскими партнерами», - сказал Янукович.

По его словам, Украина уже сократила потребление российского газа. «Если мы потребляли в 2010 году 41 млрд кубических метров газа, то в этом году мы уже выйдем приблизительно на цифру 27 млрд», - сказал Янукович.

Президент также отметил, что в Украине увеличены объемы добычи собственного газа.

«Фактически, с 2010 года до этого времени мы подняли собственную добычу газа на 3 млрд кубических метров. Сегодня мы добываем уже около 21 млрд кубических метров собственного газа», - сказал Янукович.

Он также подчеркнул, что добыча угля в Украине увеличилась с 69 млн тонн в 2009 году до 86-87 млн тонн в 2013 году.

«Мы продолжим наращивать объемы добычи угля», - сказал Янукович.

Президент также подчеркнул, что прорабатывается вопрос выработки синтетического газа из угля. «Сегодня прорабатывается этот вопрос и находится уже в стадии решения строительства трех заводов по производству синтетического газа», - отметил он.

Справка УНИАН. Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов позволит Украине увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд куб. м. Подписание соглашений на поставки газа со Словакией ожидается в сентябре, а с Румынией – в октябре текущего года.

На сегодняшний день поставками газа в Украину занимаются энергетический холдинг Рината Ахметова ДТЭК (с территории Венгрии), компания Сергея Курченко ВЕТЭК (также с территории Венгрии), компания Дмитрия Фирташа Ostchem (через территорию РФ), а также государственная НАК «Нафтогаз Украины» (из Польши, РФ).