ДТЭК за полгода увеличил экспорт электроэнергии на 15,3%

Крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, в январе-июне т.г. увеличил экспорт электроэнергии на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 4,946 млрд кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе холдинга.

"В первом полугодии экспорт вырос на 15,3%, однако он пока не покрывает спад потребления в Украине. Вместе с этим, основной проблемой дистрибуции остается неоплата за потребленную электроэнергию водоканалами и государственными шахтами, которая сейчас уже достигает 7 млрд грн. Мы видим, что кризисная ситуация пока не исправляется», – цитирует пресс-служба исполнительного директора ДТЭК Юрия Рыженкова.

Согласно сообщению, в первом полугодии т.г. суммарный отпуск электроэнергии сократился на 5,2% - до 24,295 млрд кВт/ч. При этом закупка на Оптовом рынке электроэнергии для поставки потребителям выросла на 29% - до 30,007 млрд кВт/ч.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая энергетическая компания Украины, входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), акционером которой является Ринат Ахметов. В ДТЭК работают 140 тысяч человек.

В портфель активов компании входят 10 ТЭС и 2 ТЭЦ общей установленной мощностью 18 ГВт; 1 ВЭС проектной установленной мощностью 200 МВт; 5 предприятий по передаче и продаже электроэнергии, которые обслуживают более 5,2 млн клиентов – физических и юридических лиц; 31 шахта и 13 углеобогатительных фабрик; нефтегазодобывающие активы.