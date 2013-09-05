ДТЭК за полгода увеличил производство угля до 20 млн тонн

Крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, в январе-июне т.г. увеличил производство угля на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 19,958 млн тонн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе холдинга.

Согласно сообщению, экспорт угля в первом полугодии 2013 года увеличился на 43,2% - до 2,099 млн тонн.

Комментируя итоги работы компании в первом полугодии 2013 года, исполнительный директор ДТЭК Юрий Рыженков отметил, что на рынке Украины сохраняется профицит угля, вызванный пожаром на Углегорской ТЭС.

"Это повлекло за собой сокращение рынка сбыта для государственных шахт, добывающих уголь марки Г. ДТЭК взял на себя обязательства закупить в этом году более 3 млн тонн угля у государственных шахт, чтобы кризис в отрасли не усугублялся. Безусловно, это оказывает давление на показатели угледобычи предприятий ДТЭК. Увеличение экспортных поставок угля позволяет в рамках компании сбалансировать его добычу и потребление на ТЭС», – отметил он.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая энергетическая компания Украины, входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), акционером которой является Ринат Ахметов. В ДТЭК работает 140 тысяч человек.

В портфель активов компании входят 10 ТЭС и 2 ТЭЦ общей установленной мощностью 18 ГВт; 1 ВЭС проектной установленной мощностью 200 МВт; 5 предприятий по передаче и продаже электроэнергии, которые обслуживают более 5,2 млн клиентов – физических и юридических лиц; 31 шахта и 13 углеобогатительных фабрик; нефтегазодобывающие активы.