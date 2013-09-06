Нефть дорожает на неопределенности вокруг ситуации в Сирии

Мировые цены на нефть растут в пятницу на фоне ожиданий инвесторами новостей относительно возможной операции в Сирии, свидетельствуют данные торгов, передает Прайм.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 9.25 мск выросла на 0,27% - до 115,23 доллара за баррель. Стоимость октябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI поднялась на 0,99% и составила 108,31 доллара за баррель.

Инвесторы продолжают следить за ходом обсуждений в рамках проходящего в Санкт-Петербурге саммита "большой двадцатки". Несмотря на то, что G20 считается экономическим форумом, в этот раз одной из главных тем в международной повестке дня стал возможный военный удар США по Сирии и его последствия для страны и региона в целом.

"В центре внимания находится ситуация в Сирии. То, как будет осуществляться наступление, определит цены на нефть", - заявил агентству Bloomberg гендиректор Barratt’s Bulletin Джонатан Барратт.

Рынки также обратили внимание на данные по коммерческим запасам нефти в США за неделю, завершившуюся 30 августа. Запасы снизились на 1,8 миллиона баррелей - до 360,2 миллиона баррелей. Аналитики, опрошенные агентством Platts, прогнозировали снижение запасов на 2,5 миллиона баррелей.