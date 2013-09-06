Украина обеспечила себя газом на отопительный сезон

Украина полностью обеспечила себя газом на отопительный сезон, закачав в хранилища 12,2 млрд кубометров природного газа, в том числе 5,8 млрд кубов собственной добычи. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

«Хочу сообщить, что на 1 сентября 2013 года в ПХГ закачано 12,2 млрд кубометров газа, из них приблизительно 5,8 млрд - собственной добычи. То есть к отопительному сезону полностью обеспечены», - сказал министр.

При этом он сообщил, что в плановом порядке идет накопление угля на складах теплоэлектростанций. «В соответствии с распоряжением Кабмина, к 1 октября на складах теплоэлектростанций необходимо создать запас угля в объеме порядка 5 млн тонн… Фактический показатель запасов на 1 сентября составляет 4,6 млн тонн. И мы выходим на баланс в 5,2 млн тонн. То есть выполняются все требования, порученные правительством», - сказал Ставицкий.

Также он отметил, что подготовка энергосистемы к пиковым нагрузкам в осенне-зимний период идет согласно планам и графикам.

Как сообщал УНИАН, ранее Украина заявляла о планах закачать в ПХГ 14 миллиардов кубометров газа. По словам Ставицкого, "это тот необходимый ресурс, который позволит спокойно пройти отопительный сезон и обеспечить транзит". Вместе с тем, российский "Газпром" требовал увеличить этот объем до 19 миллиардов кубометров для обеспечения бесперебойного транзита в ЕС.

В конце августа 2013 года Ставицкий заявил, что Украина согласилась увеличить закачку газа в ПХГ свыше 14 миллиардов кубометров для обеспечения транзита в Европу, хотя схема расчета за газ на конец лета была в состоянии согласования.

В то же время, источники УНИАН прогнозировали, что вероятнее всего речь идет о планах по закачке к началу отопительного сезона порядка 19 млрд куб. м, из которых 14 млрд куб. м будут закачаны госхолдингом “Нафтогаз Украины” и более 5 млрд куб. м - независимыми импортерами, в том числе по реверсной схеме из Европы.