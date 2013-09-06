Запуск двух блоков Углегорской ТЭС запланирован на ноябрь – Ставицкий

Запуск двух из четырех блоков полностью остановленной из-за пожара Углегорской теплоэлектростанции (Донецкая обл.) запланирован на ноябрь. Об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«По Углегорской ТЭС. Возобновление идет в полном объеме. Первые два блока – первый и четвертый - будут подключены к энергосистеме в ноябре», - сказал Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, ранее Ставицкий заявлял о планах запуска двух блоков Углегорской ТЭС к 1 декабря текущего года, третьего блока - к 1 марта 2014 года, а второго блока - в течение 2014 года. Как ожидается, станция будет полностью восстановлена в 2014 году.

Восстановительные работы на станции, насчитывающей 2,8 тыс. сотрудников, начались в апреле – после ликвидации крупного пожара, разрушившего 4 блока станции и приведшего к гибели одного из сотрудников. Объем финансирования восстановительных работ был утвержден Кабинетом министров в июне. Средства были перечислены двумя траншами - 57 млн грн и 128,338 млн грн.

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