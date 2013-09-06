Итальянская Eni хочет разрабатывать углеводороды на мелководном шельфе в Украине

Итальянская нефтегазовая компания Eni подала заявку на разработку углеводородов на мелководных участках шельфа в Украине.

Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"У нас есть заявки от итальянских компаний, а именно, компании Eni, о разработке мелководного шельфа", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2012 года итальянская нефтегазовая компания Eni завершила сделку по приобретению 50,01% акций компании «Захидгазинвест» у британской Cadogan Petroleum Plc и НАК "Надра Украины".

Eni получает контрольный пакет «Захидгазинвеста» от участников совместной деятельности и должна обеспечить финансирование программы первичной разведки. После заключения договора Cadogan оставляет за собой право собственности на 15% «Захидгазинвеста».

В настоящий момент «Захидгазинвест» владеет правом пользования недрами на девяти лицензионных участках сланцевого газа Львовского бассейна, площадь которых составляет около 3800 квадратных километров.

Cadogan Petroleum PLC - британская компания, занимающаяся добычей нефти и газа в Украине. Владеет 8 лицензиями. Акции компании котируются на Лондонской фондовой бирже.

Основные лицензии этой разведочно-добывающей компании сосредоточены на месторождениях Днепро-Донецкого бассейна на востоке страны. Помимо этих участков, компания также работает на западе страны, в Карпатах.

Ранее сообщалось, что Cadogan Petroleum проводит исследования на площади 15,4 кв. км во Львовском бассейне с целью определения наилучшего места для старта первой разведывательной операции.

Также компания отмечала, что после неудачных результатов на месторождениях в Полтавской области, где компании не удалось получить коммерческий поток газа, Cadogan продолжает вести работы на других месторождениях, и рассчитывает на получение положительных результатов.