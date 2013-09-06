Инвестиции в геологоразведку с 2014 по 2017 годы превысят 3 млрд долл.

Инвестиции в геологоразведку углеводородов на территории Украины в период с 2014 по 2017 годы составят свыше 3 млрд долларов, что даст мощный толчок в разрешении проблемы обеспечения страны газом собственной добычи.

Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

При этом министр напомнил, что Украина подписала мощное соглашение с компанией Shell о добыче сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях.

"Мы считаем, что только от этой компании инвестиции в добычу в ближайшие два года составят 500 млн долл. на геологоразведку и дальнейшие инвестиции в объеме 10 млрд долл.», - добавил Ставицкий

Кроме того, министр выразил уверенность, что до конца года удастся подписать соглашение с компанией Chevron на добычу сланцевого газа на Олесской площади, уточнив, что согласование документов с местными советами находится на завершающей стадии.

Одновременно Ставицкий сообщил, что правительство завершает подготовку проекта соглашения о разделе продукции с пулом компаний во главе с ExxonMobil, ставшими победителями конкурса по добыче углеводородов на Скифском участке Черноморского шельфа, добавив при этом, что заявку на добычу газа на мелководном шельфе подала итальянская компания Eni.

Как сообщал УНИАН, из-за высокой цены на российский газ Украина вынуждена решать вопросы с диверсификацией поставок энергоносителей.

В частности, Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов позволит Украине увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд куб. м. Подписание соглашений на поставки газа со Словакией ожидается в сентябре, а с Румынией – в октябре текущего года.

Одновременно Украина наращивает собственную добычу газа, привлекая для этого ведущие мировые компании - Shell, Chevron и ExxonMobil.

Согласно принятому Кабинетом министров прогнозному балансу, в 2013 году добыча природного газа запланирована в объеме 22,049 млрд куб. м.

Прогнозные ресурсы Юзовской площади (Харьковская и Донецкая обл.) оцениваются в 4,054 трлн куб. м газа.

Прогнозные ресурсы Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковская обл.) составляют 2,98 трлн куб. м газа. Соглашение о разделе продукции с компанией Chevron по добыче сланцевого газа до сих пор не подписано из-за отсутствия положительного решения Львовского и Ивано-Франковского областных советов.