Литва планирует купить доли "Газпрома" и E.ON в газовой сети

Правительство Литвы планирует выкупить доли "Газпрома" и немецкой E.ON в национальной газораспределительной сети Amber Grid, сообщил премьер-министр Литвы Альгирдас Буткевичус в пятницу, передает Рейтер.

Литва планирует приобрести доли по рыночной цене, сказал он после встречи с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

"Газпрому" принадлежит 37,1% Amber Grid, а E.ON - 38,9%. Газораспределительная компания была недавно выделена из газовой компании Lietuvos Dujos в соответствии с законом Евросоюза о либерализации рынка газа.

Россия - единственный поставщик газа в три государства Балтии - Эстонию, Латвию и Литву, а Газпром и E.ON - крупнейшие акционеры газовых компаний этих государств.