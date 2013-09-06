Литва планирует купить доли "Газпрома" и E.ON в газовой сети
14:27, 06 сентября 2013Энергетика
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Правительство Литвы планирует выкупить доли "Газпрома" и немецкой E.ON в национальной газораспределительной сети Amber Grid, сообщил премьер-министр Литвы Альгирдас Буткевичус в пятницу, передает Рейтер.
Литва планирует приобрести доли по рыночной цене, сказал он после встречи с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
"Газпрому" принадлежит 37,1% Amber Grid, а E.ON - 38,9%. Газораспределительная компания была недавно выделена из газовой компании Lietuvos Dujos в соответствии с законом Евросоюза о либерализации рынка газа.
Россия - единственный поставщик газа в три государства Балтии - Эстонию, Латвию и Литву, а Газпром и E.ON - крупнейшие акционеры газовых компаний этих государств.
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