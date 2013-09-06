«Большая двадцатка» ожидает запуска новой газовой инициативы

Москва. Лидеры «Группы двадцати» G20 («Большая двадцатка») ожидают в кратчайшие сроки запуска Совместной информационной инициативы международных организаций по газу, говорится в итоговой Санкт-Петербургской декларации лидеров «Группы двадцати».

«Мы ожидаем запуска Совместной информационной инициативы международных организаций по газу (JODI-Gas) в кратчайшие сроки. Мы принимаем к сведению второй доклад с рекомендациями по практическим мерам по повышению транспарентности на международных рынках газа и угля, подготовленный в мае 2013 года Международным энергетическим агентством (МЭА), Международным энергетическим форумом (МЭФ) и Организацией стран–экспортеров нефти (ОПЕК)», - говорится в документе.

Лидеры G20 поручили МЭФ представить им отчет о проделанной в этой области работы до следующей встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран «Группы двадцати» в октябре 2013 года.

Кроме этого, с целью повышения транспарентности и содействия более эффективному функционированию рынков, G20 обязуются усилить Совместную информационную инициативу международных организаций по нефти (JODI-Oil) путем обеспечения ее большей известности, полноты и исчерпывающего характера данных, расширения доступа к информации и содействия ее организационного развития.

В документе подчеркивается, что доступ к энергии является ключевым условием повышения качества жизни и улучшения функционирования мировой экономики. Наличие надежной и доступной энергии является критически важным для решения проблем развития, ликвидации бедности и учета социальных интересов. Транспарентные, хорошо функционирующие и надежные энергетические рынки и достаточные инвестиции необходимы для стимулирования экономического роста, создания новых рабочих мест и обеспечения устойчивого развития, говорится в декларации.

Кроме этого, лидеры G20 приветствуют меры, направленные на продвижение устойчивого развития, энергоэффективности, зеленого роста, доступного для всех, а также чистых энергетических технологий и энергетической безопасности в целях долгосрочного процветания и благосостояния нынешних и будущих поколений.

«В сотрудничестве с международными организациями мы продолжим обмен опытом и конкретными примерами из национальной практики в сфере устойчивого развития, чистой энергетики, энергоэффективности, а также в области разработки, внедрения и более широкого применения соответствующих технологий, и на добровольной основе продолжим работу по соответствующим политическим решениям и технологиям», - говорится в документе.

*** В «Большую двадцатку» входят Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Республика Корея, Япония, а также Европейский Союз.

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