Средняя цена импортного газа для Украины снизилась до 393,5 долл.

Средняя цена газа, который Украины импортировала в августе 2013 года (средняя таможенная стоимость импортного природного газа), уменьшилась на 0,3% по сравнению с июлем - до 393,5 долларов за тысячу кубометров, говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли, опубликованном на официальном сайте.

«Минэкономразвития предоставляет информацию о фактической цене реализации для газа природного за август 2013 года, которая составляет 393,5 долларов США за 1 тыс. куб. м», - говорится в сообщении.

Средняя цена газа, который Украина импортировала в июле (средняя таможенная стоимость импортного природного газа), уменьшилась также на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем - до 406,56 долл. за тыс. куб. м

Как сообщал УНИАН, среднегодовая цена на российский газ, заложенная в государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров. Министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий ранее прогнозировал, что цена российского газа в третьем квартале 2013 года составит 400 долл. за тысячу кубометров. В то же время министр сообщал, что цена газа, закупаемого в Европе по реверсной схеме, колеблется в пределах 340-370 долл. за тысячу кубометров.

Украина в январе-июле 2013 года импортировала газа в денежном выражении на общую сумму 5,476 млрд долл.

Читайте также: Янукович: Украина и дальше будет покупать газ в Европе, если не найдет общий язык с Россией