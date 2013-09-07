Китайский энергетический гигант хочет купить долю в месторождении Кашаган

Китайский энергетический гигант CNPC и нацкомпания Казахстана "Казмунайгаз" (КМГ, "Нефть и газ Казахстана") в субботу заключат договор о покупке доли в казахстанском нефтяном месторождении Кашаган, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в нефтяных кругах Казахстана.

"Сегодня предполагается подписание договора купли-продажи CNPC доли в кашаганском месторождении", - сказал он.

Министерство нефти и газа Казахстана в июле направило компании ConocoPhilips уведомление о намерении правительства республики использовать преимущественное право на приобретение доли участия ConocoPhilips в Северо-Каспийском проекте. В качестве покупателя от имени государства, приобретение доли участия Conocophilips в Северо-Каспийском проекте осуществляло КМГ.

Глава КМГ Ляззат Киинов в интервью агентству Рейтер заявил, что CNPC купит долю в казахстанском нефтяном месторождении Кашаган у КМГ, заплатив за нее более 5 миллиардов долларов.

У Conoco, которая сокращает свои активы по всему миру, 8,4% в проекте. Компании-партнеры по проекту "Кашаган": Eni, KMG Kashagan B.V. (дочернее предприятие "Казмунайгаза"), Total, ExxonMobil, Royal Dutch Shell имеют по 16,81% доли участия, Inpex - 7,56%.

Кашаган - крупное нефтегазовое месторождение в Казахстане, расположенное на севере Каспийского моря. Геологические запасы оцениваются в 4,8 миллиарда тонн нефти. Общие нефтяные запасы составляют 38 миллиардов баррелей, из них извлекаемые - около 10 миллиардов баррелей. В Кашагане есть крупные запасы природного газа - более 1 триллиона кубометров.