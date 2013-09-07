Белорусские НПЗ прекратили поставку бензина в Россию, сообщил агентству "Прайм" источник на российском рынке. Это не создает проблем с обеспечением топливом российских регионов, заявила, в свою очередь, представитель пресс-службы Минэнерго РФ.

Ранее в пятницу представитель концерна "Белнефтехим" заявил РИА Новости, что Белоруссия не отказывается поставлять топливо в РФ. По его словам, концерн в соответствии с договоренностями поставляет в Россию топливо, но у него нет обязательств производить регулярные поставки. Другой специалист нефтехимической отрасли Белоруссии не исключил, что в связи с запланированным на ближайшее время ремонтом Мозырского НПЗ Белоруссия может скорректировать график поставок нефтяного топлива на экспорт, но не конечный объем.

Ранее Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа сообщила, что торги белорусскими нефтепродуктами на ее площадке прекратились с двадцатых чисел августа.

"Отсутствие предложения на бирже и давальческого бензина не порождает проблем, связанных с обеспечением топливом регионов РФ", - сообщила представитель пресс-службы Минэнерго, отвечая на вопрос о влиянии на рынок прекращения поставок с белорусских НПЗ.

По ее словам, в августе в Россию было поставлено 28,6 тысячи тонн бензина с белорусских НПЗ, что составляет всего около 1% от ежемесячного объема потребления российского рынка.

Запасы топлива на российских НПЗ и нефтебазах составляют порядка 1,6 миллионов тонн, говорится в сообщении Минэнерго по итогам заседания штаба по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов в четверг. Ранее Минэнерго рекомендовало нефтекомпаниям к 1 сентября нарастить запасы до 1,7 миллиона тонн. Согласно докладам участников штаба, ситуация с топливообеспечением страны остается стабильной, регионы и аэропорты обеспечены в полном объеме.