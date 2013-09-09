Нефть дешевеет на фоне сокращения ввоза сырья Китаем

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник на статистике по импорту сырья в Китае за август, продемонстрировавшей значительное сокращение ввоза вторым крупнейшим глобальным потребителем ресурса, сообщает Прайм.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 08.57 мск снизилась на 0,03% - до 116,09 доллара за баррель. Стоимость октябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI опустилась на 0,25% и составила 110,25 доллара за баррель.

За прошлый месяц, по сведениям таможенных властей, Китай импортировал 21,43 миллиона тонн нефти, или 5,07 миллиона баррелей в день, что на 18% меньше показателя за июль (26,1 миллиона тонн).

Негативная динамика цен связана также с ожиданием развития ситуации вокруг Сирии и возможных действий со стороны США в отношении этой ближневосточной страны.