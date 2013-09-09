Янукович и Азаров надеются на снижение зависимости Украины от импорта газа

Президент Украины Виктор Янукович и премьер-министр Николай Азаров надеются, что работникам нефтегазовой отрасли удастся уменьшить зависимость Украины от импорта газа.

Об этом говорится в их поздравлениях работникам нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности с профессиональным праздником.

«Убежден, что и в дальнейшем благодаря вашему упорному труду и профессионализму будут успешно решаться вопросы по введению энергосберегающих технологий, уменьшению зависимости от импорта и стабильности поставок газа потребителям», - подчеркивается в поздравлении Президента, размещенном на его сайте.

Янукович подчеркнул, что нефтегазовая отрасль является надежным звеном топливно-энергетического комплекса государства, добавив, что «значительные ресурсы, транспортная инфраструктура, мощный кадровый и научный потенциал обеспечивают развитие отечественной индустрии и надлежащий транзит энергоносителей на международных рынках».

В свою очередь Азаров отметил, что одними из важнейших факторов развития нефтегазовой отрасли являются увеличение объема собственной добычи углеводородного сырья и проведение модернизации отечественной газотранспортной системы.

«Выполнение таких задач позволит повысить уровень энергетической безопасности нашего государства и обеспечить бесперебойный и надежный транзит газа по территории Украины», - подчеркивается в поздравлении премьера, обнародованном 8 сентября на правительственном портале.

«На сегодняшний день благодаря именно Вашим усилиям добыча углеводородов на шельфе Черного и Азовского морей осуществляется при помощи технологического оборудования последнего поколения, а в разработке месторождений сланцевого газа в Украине заинтересованы всемирно известные компании, которые готовы привлекать инвестиции и внедрять инновационные технологии в реализацию амбициозных проектов», - подчеркнул Азаров.

В то же время он подчеркнул, что наряду с наращиванием собственной ресурсной базы, необходимо обеспечить уменьшение техногенной нагрузки на окружающую природную среду и гражданскую защиту в сфере техногенной безопасности топливно-энергетического комплекса.

«Путь к достижению полной энергетической независимости нашего государства очень непростой, но мы вынуждены его пройти. Поэтому труд каждого из Вас – это весомый вклад для достижения этой цели», - подчеркнул Азаров.

Президент и премьер пожелали работникам нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности здоровья, счастья, оптимизма и новых достижений во имя Украины.

Как сообщал УНИАН, Украина в январе-июле 2013 года сократила импорт газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 33,6% - до 12,446 млрд куб. м.

По итогам 2012 года Украина сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

Средняя цена газа, который Украина импортировала в июле (средняя таможенная стоимость импортного природного газа), уменьшилась на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем - до 406,56 долл. за тыс. куб. м.

Средняя цена газа, который Украины импортировала в августе 2013 года (средняя таможенная стоимость импортного природного газа), уменьшилась на 0,3% по сравнению с июлем - до 393,5 долларов за тысячу кубометров.