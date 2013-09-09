Пинзеник считает, что Кабмину следует пересмотреть дотации потребителям газа

Кабинету министров следует пересмотреть дотации потребителям газа, поскольку при существующей системе огромные средства направляются на поддержку людей, которые не отвечают критериям бедности.

Такое мнение в интервью ZN.UA высказал доктор экономических наук, народный депутат Украины Виктор Пинзеник.

«До каких пор из государственного бюджета будет дотироваться потребление газа далеко не бедных граждан?», - задался вопросом Пинзеник.

По его словам, правительство планирует дополнительно выделить "Нафтогазу" почти 11 млрд грн на покрытие дефицита НАК.

«И весомая часть этих средств идет на оплату газа, потребленного далеко не бедными людьми, поскольку правительство решило их дотировать», - подчеркнул Пинзеник.

«Как можно покупать газ за 400 долларов, а продавать за 100? Больше выгоды от такой «продажи» получает тот, кто больше покупает. А покупает больше тот, у кого больше дом. И государство огромные средства направляет на поддержку даже тех людей, для которых эти деньги вообще ничего не стоят… Компенсировать следует только тем, кто в этом действительно нуждается, и для этого в стране существует, пусть и далеко не наилучшая, но система жилищных субсидий», - заявил депутат.

«В Украине мирятся с фундаментальными принципиальными провалами социальной политики. У нас она не связана с доходами тех, кто получает социальную помощь. Украинские власти должны понимать, что государство должно поддерживать тех, у кого доходы меньшие. У нас же львиная доля социальных выплат идет тем, кто далеко не отвечает критериям бедности», - заключил народный депутат.

Таким образом, экономист считает, что государство допускает "фундаментальные провалы социальной политики", компенсируя разницу в ценах на газ тем, кто в этом не нуждается. В то же время, малоимущим необходимо предоставлять адресные субсидии, считает он.