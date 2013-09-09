ДТЭК впервые привлек кредит в формате предэкспортного финансирования на 375 млн долл.

Крупнейшая в Украине частная энергетическая компания ДТЭК, входящая в финансово-промышленную группу «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ) украинского бизнесмена Рината Ахметова, заключила дебютную кредитную сделку в формате предэкспортного финансирования на сумму 375 млн долларов США.

Об этом говорится в сообщении компании, переданном УНИАН.

Как отмечается, кредитная линия организована Deutsche Bank AG (Амстердамский филиал), «Райффайзен Банк Интернациональ АГ», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Erste Group Bank AG и «ЮниКредит Банк Австрия АГ».

«В рамках данной кредитной линии предусмотрены 2 транша сроком на 3 и 5 лет. Средства, полученные от привлечения кредита, будут направлены на обеспечение экспортной деятельности ДТЭК, поскольку это одно из приоритетных направлений для Группы», - отмечается в сообщении.

Комментируя ход сделки, директор по финансам ДТЭК Всеволод Старухин подчеркнул, что углубление экспортной составляющей требует соответствующего объема финансирования, и ДТЭК в этой связи расширяет линейку инструментов по привлечению средств. «Заключение данной сделки демонстрирует высокий уровень доверия к компании со стороны ведущих финансовых учреждений», – отметил Старухин.

Справка УНИАН. В портфель активов ДТЭК входят 10 ТЭС и 2 ТЭЦ общей установленной мощностью 18 ГВт; 1 ВЭС проектной установленной мощностью 200 МВт; 5 предприятий по передаче и продаже электроэнергии, которые обслуживают более 5,2 млн клиентов – физических и юридических лиц; 31 шахта и 13 углеобогатительных фабрик; нефтегазодобывающие активы.

Отпуск электроэнергии генерирующими предприятиями ДТЭК в 2012 году составил 51,4 млрд кВт/ч, закупка электроэнергии для поставки потребителям – 53,9 млрд кВт/ч, добыча угля предприятиями – 39,7 млн тонн, объем обогащения угля – 27,7 млн тонн. ДТЭК экспортирует электроэнергию в 6 стран, угольную продукцию – в 36 стран мира.

Консолидированная выручка ДТЭК в 2012 году составила 82,5 млрд грн, чистая прибыль – 5,9 млрд грн.