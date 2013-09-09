ДТЭК привлек у «ВТБ Капитал» кредит на 160 млн долл.

Крупнейшая в Украине частная энергетическая компания ДТЭК, входящая в финансово-промышленную группу «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ) украинского бизнесмена Рината Ахметова, подписала соглашение с VTB Capital plc (Группа ВТБ) об открытии кредитной линии в размере 5,35 млрд рублей РФ (160,8 млн долл.), говорится в сообщении компании, переданном УНИАН.

Кредит будет предоставлен двумя траншами сроком на 3 и 5 лет. Цель привлечения средств – выполнение общекорпоративных целей, включая пополнение оборотных средств и финансирование капитальных затрат.

Комментируя привлечение кредита, директор по финансам ДТЭК Всеволод Старухин подчеркнул, что организация кредитной линии в условиях консервативности банковских учреждений доказывает эффективность управления в ДТЭК. «Мы, безусловно, нацелены на долгосрочное сотрудничество с Группой ВТБ и заинтересованы в расширении набора финансовых инструментов, которые и в дальнейшем позволят эффективно финансировать ключевые проекты компании», – отметил Старухин.

Ранее ДТЭК сообщила об успешном привлечении синдицированной кредитной линии на 375 млн долл. в качестве предэкспортного финансирования. Кредитная линия организована Deutsche Bank AG (Амстердамский филиал), Райффайзен Банк Интернациональ АГ, Газпромбанк (Открытое акционерное общество), Erste Group Bank AG и ЮниКредит Банк Австрия АГ.

Справка УНИАН. «ВТБ Капитал» - компания, представляющая инвестиционный бизнес Группы ВТБ, участвующая в более чем в 430 сделках на рынках долгового и акционерного капитала. Головной офис компании находится в Москве, Россия.

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