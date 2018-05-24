Юбилей РАЭС: история, заслуживающая продолжения

8 сентября исполнилось 40 лет Ривненской атомной электростанции. Ее строительство началось в 1973 году, а в 1980-м к энергосистеме страны был подключен 1-й энергоблок РАЭС. На нем использовался первый на территории тогдашней УССР водо-водяной реактор типа ВВЭР-440. Впоследствии именно данный тип получил наибольшее распространение по всему миру как самый надежный, эффективный и безопасный. Сегодня первый энергоблок РАЭС является старейшим из действующих в Украине. Но старейший отнюдь не означает старый: в 2010 году срок его эксплуатации был продлен еще на 20 лет, чему предшествовала масштабная работа по модернизации и повышению уровня безопасности.

Таким образом, история РАЭС – отражение истории всей украинской атомной энергетики с ее проблемами и успехами. И сегодня, когда для нашей страны вопрос будущего «мирного атома» стоит едва ли не острее, чем для всех остальных членов «атомного» клуба, работа РАЭС поможет дать на него ответ.

От Вараша до Кузнецовска

Как вспоминает первый руководитель станции с момента ее строительства Владимир Коровкин, место под площадку для Западно-Украинской АЭС (так станция называлась сначала) выбиралось очень тщательно. Главные требования - низкая плодородность почв и удаленность от густонаселенных территорий. Подходящая точка нашлась у села Вараш, и 25 мая 1973 года был забит символический колышек на месте будущей станции. Уже 22 июня подписан приказ о создании дирекции, и строительные работы развернулись во всю. Причем почти одновременно со станцией началось строительство города – с жилого дома, за которым последовали очистные сооружения, котельная и музыкальная школа. К концу 1974 года все эти объекты были введены в эксплуатацию.

«Наша станция была, наверное, первым в СССР крупным строительным объектом, где обошлись без бараков, традиционного для строителей жилья, - вспоминает заслуженный энергетик Украины Коровкин, ныне вице-президент Украинского ядерного общества. - В 1975 году площадка РАЭС напоминала гигантский магнит, который притягивал новые и новые отряды строителей. На Ривненской АЭС работали труженики тридцати национальностей. За плечами многих - опыт, приобретенный на Армянской, Кольской, Чернобыльской станциях. Но большинство из них, точнее три четверти, были местные полищуки».

Дикое северное Полесье менялось на глазах: среди лесов и болот появились дороги, линии электропередач, выросло современное жилье. А вместе с «атомкой» выросли и высокооплачиваемые рабочие места. В этом смысле для Ривненской области ничего не изменилось - постоянный рост уровня социальных гарантий для работников АЭС остается приоритетом для НАЭК «Энергоатом», оператора украинских станций. Из-за этого компания парадоксальным образом регулярно оказывается под прицелом критиков, мол, атомщики и так зарабатывают больше остальных энергетиков. Хотя даже обычный слесарь на АЭС должен иметь высочайшую квалификацию, поскольку любые работы в конечном итоге влияют на безопасность.

От моратория к развитию

В 1986 году по имиджу атомной энергетики был нанесен тяжелый удар. Авария на ЧАЭС остановила рост атомной энергетики во всем мире, а в СССР стала причиной принятия постановления Верховного Совета от 2 августа 1990 г. «О моратории на строительство новых атомных станций». Как вспоминает Владимир Коровкин, для РАЭС это тоже стало началом сложного времени.

«На нашей промплощадке шло сооружение второго «миллионника» (ВВЭР-1000 - ред.). В эксплуатацию его должны были ввести в 1991-м. Однако в связи с принятым постановлением темпы строительства были резко снижены, можно сказать, приостановлены совсем. Однако мы не могли бросить почти готовый блок, веря - здравый смысл победит. Несмотря на то, что программу строительства четвертого энергоблока РАЭС свернули, мы продолжали монтаж оборудования», - рассказывает первый директор РАЭС.

Упорство атомщиков оказалось ненапрасным. В 1993 году Верховный Совет уже независимой Украины после долгих и бурных дебатов отменил мораторий. Руководство страны осознало, что развитие атомной энергетики поможет выходу страны из глубокого экономического кризиса, который активно набирал обороты. Однако из-за упущенного времени и разорванных связей с поставщиками в других республиках уже бывшего Союза реальное возобновление достройки 4-го энергоблока РАЭС началось только в 2002 году. Зато внедрение Программы модернизации, которая предусматривала 144 мероприятия по реконструкции и повышению безопасности, внесло существенные изменения в его проект. Причем под внедрение этой программы впервые был получен кредит ЕБРР и Европейского сообщества по атомной энергии.

Второй «миллионник» достраивался с учетом зарубежного опыта и рекомендаций МАГАТЭ, которое и оценивало качество выполненных работ. Кроме того, его принимали зарубежные эксперты, которые работали на РАЭС в рамках проведения партнерских проверок Всемирной ассоциации операторов АЭС, а также европейские экспертные организации. 16 октября 2004 года четвертый энергоблок был включен в объединенную энергосистему Украины. Сегодня все четыре энергоблока РАЭС - два ВВЭР-440 и два «тысячника» общей мощностью 2835 МВт ежегодно производят около 17 миллиардов киловатт/часов экологически чистой электроэнергии.

Стоит отметить, что уровень современных технологий позволяет повышать эксплуатационные характеристики, и поэтому на энергоблоках № 1 и 2 проводится опытно-промышленная эксплуатация топлива второго поколения для энергоблоков типа ВВЭР-440. Уже на этом этапе можно в целом сказать, что новое топливо лучше как с точки зрения ядерной безопасности, так и с позиций экономической эффективности. Его внедрение позволяет эксплуатировать топливные кассеты в активной зоне реактора в течение шести лет и уменьшить количество загружаемых топливных сборок. Кроме того, сокращается количество операций в ходе планово-предупредительных ремонтов и снижаются затраты на хранение и отгрузку отработавшего топлива.

Окончательные выводы относительно экономического эффекта от этого топлива можно будет сделать после его лицензирования и приемки в промышленную эксплуатацию. А в 2014 году, после получения разрешения ГИЯРУ, возможен старт опытной эксплуатации топлива ТВСА-12 (третье поколение топлива для энергоблоков ВВЭР-1000). Так что поиск решений для повышения экономической эффективности станции идет постоянно.

«Наши энергоблоки отвечают современным национальным и международным стандартам безопасности, что неоднократно подтверждали эксперты МАГАТЭ и Всемирной ассоциации операторов АЭС. Время показало – ривненские атомщики готовы эксплуатировать ядерные реакторы и в сверхпроектный срок. Сегодня данный опыт мы используем, чтобы продлить жизнь энергоблока №3, проектный срок работы которого истекает в 2016 году», - заявил генеральный директор станции Павел Павлишин.

От 2013-го до 2030-го

До момента окончания продленного срока эксплуатации на РАЭС возложена ответственность за производство примерно четверти от общего объема выработки электроэнергии украинскими атомными станциями. Другими словами, не будь ее - и цена «за свет» для всех без исключения украинских потребителей поднялась бы приблизительно на 10-15%. Для украинской энергетики, работающей по принципу общего рынка, куда «сливается» все произведенное электричество, снижение доли атомной электроэнергии означает немедленное повышение стоимости киловатта. В первую очередь, для домохозяйств.

Согласно недавно принятой Кабинетом министров обновленной «Энергетической стратегии Украины на период до 2030 года», доля атомной энергетики в энергобалансе будет сохраняться на уровне 50%. При этом рост спроса на электроэнергию в Украине также ожидается на уровне 50%. Вывод относительно будущего очевиден: строительство новых атомных энергоблоков - единственно возможный вариант для удовлетворения потребностей промышленности и населения в доступной электроэнергии.

Противники атомной энергетики продолжают настаивать на том, что ее доля должна уменьшаться, более того, ни о каком продлении сроков эксплуатации действующих энергоблоков не может быть и речи. В качестве свежего подтверждения в пример приводится Фукусима.

Однако, как говорят сами атомщики, процесс повышения безопасности на АЭС не может быть завершенным, он должен продолжаться до тех пор, пока у нас эксплуатируется хотя бы один реактор. Как следствие, Украина добровольно присоединилась к проведению стресс-тестов на своих АЭС, инициированному Европейской комиссией на атомных энергоблоках стран – членов Евросоюза именно после аварии на «Фукусиме-1». По их результатам был разработан комплекс мероприятий по повышению безопасности, который полностью исключает повторение на украинских станциях японских событий.

И как отмечают специалисты, лучший способ предотвратить еще одну Фукусиму - строить новые атомные электростанции взамен старых. Так что вполне возможно, что старейшая АЭС Украины еще сумеет удивить всех внедрением самых современных технологий. Тем более что замена старых АЭС на объекты нового поколения – мировая тенденция, и хотя многие страны пересматривают отношение к атомным станциям, вопрос об отказе от ядерной энергетики не рассматривается.

Артем Гусев