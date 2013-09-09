Япония и Индия создали группу импортеров сжиженного газа

Япония и Индия договорились о создании группы покупателей сжиженного природного газа, чтобы добиться снижения цен на топливо, и намерены предложить другим импортерам, таким как Южная Корея и Сингапур, присоединиться к ним, сообщает Wall Street Journal, передает Прайм.

Азиатские страны покупают СПГ по долгосрочным контрактам. Стоимость газа в них привязана к ценам на нефть. На этом фоне Япония уже давно призывает ввести более гибкую систему ценообразования, возможно, связав ее с ценами на газ в США, который в связи со сланцевой революцией существенно подешевел. Несколько азиатских стран уже согласились импортировать СПГ из Северной Америки, поставки могут начаться в течение ближайших двух лет.

"Цены на СПГ в Азии существенно выше, чем в других основных регионах-потребителях, таких как Европа и Северная Америка", - говорится в совместном заявлении двух стран.

Дальнейшее расширение состава многосторонней совместной исследовательской группы Япония и Индия планируют обсудить во вторник, 10 сентября, в Токио на конференции, посвященной СПГ.

"Как для производителей, так и для потребителей СПГ цены на газ должны быть на взаимоприемлемом уровне при условии, что рынок СПГ устойчив", - говорится в заявлении. В документе также отмечается, что ценовые условия отдельных контрактов на поставку СПГ в Азию конфиденциальны, и нет никаких надежных показателей, которые бы точно отражали баланс спроса и предложения.

В настоящее время Япония является крупнейшим в мире потребителем СПГ. Объемы импорта в страну существенно выросли после аварии на АЭС "Фукусима-1" в марте 2011 года и последовавшего закрытия ряда ядерных реакторов. Индия также пытается нарастить закупки СПГ, чтобы компенсировать дефицит энергосырья в стране, однако этому мешает снижение курса рупии, которое повышает стоимость товаров, деноминированных других валютах.