Еврокомиссия к 2015 году хочет создать общий рынок торговли электроэнергией в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) хочет сформировать рынок торговли электроэнергией между всеми 28 странами Евросоюза к концу 2014 года, сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь ЕК Марлене Хольцнер.

В ЕС действует программа по энергетике до 2020 года, которая, в том числе, предполагает диверсификацию источников получения энергии, снижение зависимости от газа, создание внутренней сети передачи различных видов энергии, позволяющей избегать перебоев в энергоснабжении в случае сбоев в поставках извне.

"До сих пор энергетические биржи торговли электроэнергией только в рамках четко определенного региона, охватывающего лишь несколько государств Евросоюза. К концу 2014 года они смогут покупать и продавать электроэнергию из всех стран союза", - сообщила она.

Хольцнер отметила, что инфраструктура, необходимая для передачи энергии между странами ЕС, существует, однако ее следует усилить.

При этом ЕК не планирует создавать единую платформу для торговли электроэнергией, в ЕС продолжат существовать несколько бирж для этих целей, рассказала она.