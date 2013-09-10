Греческая компания DEPA хочет от "Газпрома" 20-процентной скидки на газ

Греческая газовая компания DEPA попросила "Газпром" снизить цены примерно на 20 процентов, чтобы они соответствовали ценам для клиентов в Западной Европе, сообщили источники в энергетической отрасли Греции.

Компании уже ведут переговоры о снижении цены, сообщили источники на условиях анонимности, добавив, что если не удастся договориться к концу года, DEPA может обратиться в арбитражный суд, передает Reuters.

"Соглашение должно быть достигнуто к концу года, после чего любая сторона согласно контракту может передать дело в арбитражный суд", - сказал один из источников.

"Газпром" ранее согласился пересмотреть долгосрочные контракты на поставку газа европейским клиентам, которые приносят ему порядка 55% выручки, и выплачивает им ретроактивные платежи, чтобы не потерять клиентов.

DEPA закупает около 60% своего газа у "Газпрома", в прошлом году импорт составил 2,3 миллиарда кубометров. В 2011 году Газпром предоставил греческой компании скидку в 7%, но греки хотят еще больших уступок.

По данным источников, DEPA платит Газпрому около 470 долл. за тысячу кубометров газа, что на 20% превышает средневзвешенную цену, по которой покупают клиенты во Франции, Германии, Италии и Нидерландах, согласно независимым оценкам, основанным на официальных данных. "Газпром" считает Грецию частью восточноевропейского рынка, цены для которого обычно выше, чем для Западной Европы, говорят греческие чиновники. По их словам, "Газпром" объясняет более высокую цену тем, что Греция - небольшой рынок, не связанный с западноевропейскими газораспределительными центрами.

"Рыночные условия во всей Европе изменились с последнего пересмотра цен в 2011 году", - объяснил один из чиновников.

Ранее в этом году "Газпром" претендовал на покупку DEPA в ходе ее приватизации, но в начале июня решил не направлять обязывающую заявку.