Цены на нефть снижаются на фоне заявлений Обамы по Сирии

Мировые цены на нефть снижаются на фоне заявлений президента США Барака Обамы о возможности отложить военную операцию против Сирии, свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 08.48 мск снизилась на 0,88% - до 112,72 доллара за баррель. Стоимость октябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI опустилась на 1,05% и составила 108,37 доллара за баррель, сообщает Прайм.

Москва в понедельник призвала сторонников силовой операции против Дамаска воспользоваться договоренностью о передаче сирийского химоружия под международный контроль как шансом для политического урегулирования. Обама заявил, что готов отложить операцию, если сирийская сторона выполнит это условие.