Государственная зерновая корпорация будет поставлять сырье для биотоплива в ЕС

Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) 25 августа получила сертификат и регистрационный номер Международной системы обеспечения стойкости биоэнергетики RBSA, который позволит ей поставлять органическое сырье для биотоплива в страны Европейского Союза, сообщила пресс-служба корпорации.

По словам главы правления ГПЗКУ Игоря Якубовича, возможность поставлять органическое сырье в ЕС увеличит экспортный потенциал корпорации и позитивно скажется на ее финансовых показателях.

«Рынок сертифицированного сырья для производства биотоплива достаточно ограничен и на нем работает относительно небольшое количество компаний. Таким образом, получив доступ на этот рынок, ГПЗКУ получила возможность экспортировать свою продукцию на лучших условиях и по более высоким ценам. Безусловно, это увеличит экспортный потенциал и улучшит экономические показатели госкорпорации», - цитирует пресс-служба Якубовича.

Справка УНИАН. Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) – вертикально интегрированная компания, которая воплощает весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта.

В состав ГПЗКУ входят 44 предприятия на правах обособленных подразделений-филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3,461 млн тонн, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов – 2,380 млн тонн зерновых грузов в год.