«Газпром» считает освоение морских месторождений своей стратегической задачей

Москва. На континентальном шельфе будет сформирован крупный центр добычи углеводородов, который в перспективе станет одним из основных в России.

Как сообщили УНИАН в управлении информации российского газового монополиста «Газпром», об этом сегодня в Санкт-Петербурге в ходе XI Международной выставки и конференции по освоению ресурсов нефти и газа российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ (RAO/CIS Offshore 2013) сказал заместитель председателя правления «Газпрома» Валерий Голубев.

Он отметил, что освоение морских месторождений является стратегической задачей «Газпрома».

«На континентальном шельфе будет сформирован крупный центр добычи углеводородов, который в перспективе станет одним из основных в России. На арктическом шельфе (в Баренцевом, Печорском, Карском, Беринговом морях, в акватории Обской и Тазовской губ) и в Охотском море, условия работы в котором близки к арктическим, компанией выполнен значительный объем исследований, позволивший создать основу для стратегии освоения арктического шельфа Российской Федерации», - сказал Голубев.

По его словам, «Газпром» - наиболее подготовленная компания в России, имеющая опыт и технические средства для самостоятельной реализации арктических шельфовых проектов: от геолого-геофизических исследований до ввода месторождений в эксплуатацию.

Так, в 1995-2012 годах компанией пробурено более 30 разведочных и поисковых скважин, открыто семь новых месторождений, получен прирост запасов в объеме 3,23 млрд тонн условного топлива. В 2013 году компания самостоятельно приступит к добыче на двух морских месторождениях - на Приразломном нефтяном в Печорском море и Киринском газоконденсатном в Охотском море. Освоение Приразломного месторождения станет первым в истории проектом по добыче углеводородов на шельфе российской Арктики.

Голубев подчеркнул, что «Газпром» обладает современным, самым крупным среди отечественных компаний собственным флотом буровых установок и специализированных судов для работы на шельфе. В частности, для бурения морских разведочных и эксплуатационных скважин российскими судостроителями по заказу «Газпрома» построены четыре буровые установки: полупогружные «Полярная звезда» и «Северное сияние», самоподъемная плавучая «Арктическая» и плавучий буровой комплекс «Обский».

Кроме того, для работы на шельфе компания эксплуатирует самоподъемную плавучую буровую установку «Амазон» и десять специальных судов. Еще два судна снабжения ледового класса - «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета» - будут построены для компании в 2014-2015 годах.

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