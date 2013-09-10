Литва не будет забирать иск против "Газпрома" из Стокгольмского арбитража
Литва не намерена отзывать из Стокгольмского арбитражного суда иск против ОАО "Газпром" на 1,5 миллиарда евро.
Об этом заявил во вторник в интервью Литовскому радио премьер-министр Литвы Альгирдас Буткявичюс, передает РИА Новости.
Литва в октябре прошлого года подала иск против "Газпрома", предъявив концерну претензии на сумму 5 млрд литов (почти 1,5 млрд евро). Минэнерго Литвы утверждает, что "Газпром", установив более высокую цену на газ, нарушил условия договора о приватизации АО Lietuvos dujos от 2004 года. По ним концерн обязался поставлять в Литву природный газ в соответствии с ценовой формулой, указанной в действовавшем на то время договоре о поставках газа, заключенном между Lietuvos dujos и "Газпромом".
"Во время встречи (с главой "Газпрома" Алексеем Миллером 6 сентября) было ясно подчеркнуто, что третий энергетический пакет не обсуждается, и вопрос арбитража тоже неприкосновенен, потому что это вопрос компетенции юристов. Еще перед встречей с представителями "Газпрома" мы плотно работали с литовскими юристами, и я должен сказать, что даже таких мыслей нет, что можно было бы прекратить это дело по инициативе Литвы", - сказал Буткявичюс.
Агентство отмечает, что 6 сентября после встречи с главой российского концерна в Вильнюсе Буткявичюс говорил, что вопрос возможности отзыва иска Литвой обсуждался.
Глава "Газпрома" Миллер в свою очередь заявил после переговоров, что российский газовый концерн планирует существенно снизить цены на поставляемый балтийской республике природный газ. По словам Миллера, у "Газпрома" с литовским правительством есть сценарий возможных комплексных договоренностей, который затрагивает инвестиционный блок, транзит в Калининградскую область и финансовый блок.
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Как сообщал УНИАН, российский газовый монополист "Газпром" отказывается в ближайшее время пересматривать цену на газ для Украины, несмотря на настойчивые просьбы Киева о снижении цены на голубое топливо.
В сентябре 2011 года Президент Украины Виктор Янукович сообщил, что Украина фактически подготовила материалы для разрешения в международном арбитраже газового спора с Россией. Однако позже члены правительства, включая премьер-министра Николая Азарова, заявляли, что надеются достичь компромисса по цене на газ в ходе переговоров.
Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла в первом квартале 2013 года около 406 долларов за тысячу кубометров и была самой высокой в Европе.
В прошлом году Польша добилась более 15% скидки на поставляемый в Польшу российский газ, после того как инициировала процедуру подачи иска против "Газпрома" в Международный арбитраж в Стокгольме в ноябре 2011 года.
За последние три года российский газовый монополист согласился снизить цены на газ - в среднем на 10% - для более пятнадцати своих клиентов в Германии, Франции, Италии, Австрии, Словакии, Польше.
При этом украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ считает, что Украина сможет выиграть Стокгольмский арбитраж в случае подачи Россией иска о недоборе газа, минимальный объем покупки которого зафиксирован в контрактах, подписанных в начале 2009 года.