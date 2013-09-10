Энергетическая безопасность Европы находится под угрозой - СМИ

Девять крупнейших энергопроизводящих компаний Европы выступили с предупреждением ЕС об опасности энергетической политики континента, сообщает Газета.ru со ссылкой на The Financial Times.

Исполнительный директор GDF Suez, крупнейшего производителя электроэнергии в мире по объемам производства, Жерар Местрале и глава итальянской нефтяной группы Eni Паоло Скарони во вторник представят предложения по реформированию системы в Европейском парламенте.

В результате неудачной политики Евросоюза, энергетическая безопасность Европы больше не гарантирована, а количество выбросов углекислого газа возрастает. Инвестиции в этот сектор не приходят, что ведет к росту задолженностей.

«Мы должны уменьшить скорость, с которой Европа строит новые ветровые электростанции и устанавливает солнечные батареи. Предпринимать какие-то действия нужно как можно быстрее», — считает Местрале.