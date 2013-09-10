Fitch: газовые соглашения с Китаем укрепят кредитоспособность «Газпрома» и НОВАТЭКа

Москва. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отмечает, что соглашения с Китаем о поставках газа, подписанные «Газпромом» и НОВАТЭКом, являются позитивными факторами для долгосрочной кредитоспособности обеих компаний и указывают на готовность Китая инвестировать напрямую в российский газовый сектор.

Об этом УНИАН сообщили в Fitch Ratings.

«Подписанное после нескольких лет переговоров соглашение «Газпрома» с China National Petroleum Corporation (CNPC, Китайская национальная нефтегазовая корпорация) предусматривает поставки природного газа и имеет юридически обязывающий характер, хотя и не разрешает вопрос о цене на экспортируемый газ. Подписание окончательного соглашения ожидается к концу года, как заявил на прошлой неделе в Санкт-Петербурге председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер», - говорится в сообщении.

Отмечается, что данное соглашение несет в себе двойную выгоду для «Газпрома», открывая доступ на быстро растущий рынок и снижая зависимость группы от экспорта в Европу. «Газпром» сталкивается с усилением конкуренции в Европе и регулярно испытывает давление со стороны потребителей, которые добиваются снижения цен за счет отмены привязки контрактных цен на газ к ценам на нефть. Ранее агентство отмечало, что достижение соглашения о продажах газа с Китаем было бы важным шагом на пути укрепления кредитоспособности «Газпрома» в долгосрочной перспективе.

Также сообщается, что затраты на разработку месторождений и строительство газопровода для ежегодной поставки первоначально до 38 млрд куб. м газа в Китай составят около 50-60 млрд долларов в течение четырех лет. Это примерно соответствует текущему объему капитальных вложений «Газпрома» за 1,5 года. Значительная часть этих расходов уже учтена в прогнозах агентства, и Fitch считает, что Китай будет готов оказать содействие с финансированием строительства, возможно посредством авансовых платежей за часть газа или предоставления долгосрочного финансирования на привлекательных условиях.

Кроме этого, основным поставщиком импортируемого по трубопроводам газа в Китай является Туркменистан: около 21 млрд куб. м в 2012 году. Агентство полагает, что со временем «Газпром» может стать лидирующим поставщиком природного газа в Китай, как по трубопроводам, так и в форме СПГ.

Также ожидание, что Китай будет помогать предоставлять проектное финансирование, поддерживается отдельным соглашением, подписанным между НОВАТЭКом и CNPC. Согласно условиям этого соглашения, CNPC не только будет покупать 3 млн тонн СПГ ежегодно, но также приобретет 20%-ную долю в Ямальском проекте и, как сообщается, будет содействовать с привлечением средств для проекта.

По мнению Fitch Ratings, данная сделка представляет собой первую крупную инвестицию в капитал российского проекта в секторе природного газа со стороны Китая. Окончательное инвестиционное решение по Ямальскому проекту еще предстоит принять, но эта сделка значительно увеличивает шансы его успешного завершения. Это было бы позитивным для рейтинга НОВАТЭКа «BBB-», который в настоящее время ограничен меньшим масштабом компании относительно сопоставимых эмитентов. Данный момент также является еще одним существенным свидетельством того, что Россия, вероятно, будет ослаблять монополию «Газпрома» на экспорт СПГ, позволяя независимым производителям газа напрямую продавать свой газ клиентам, хотя Fitch ожидает, что монополия «Газпрома» на трубопроводный экспорт в Европу сохранится.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября российский газовый монополист «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (КННК) подписали Соглашение об основных условиях трубопроводных поставок природного газа из России в Китай по «восточному» маршруту.

КННК - крупнейшая государственная нефтегазовая компания Китая (доля участия государства - 100%) и одна из ведущих интегрированных нефтегазодобывающих компаний в мире.

В октябре 2009 года ОАО «Газпром» и КННК подписали Рамочное соглашение об основных условиях поставки природного газа из России в Китай, предполагающее экспорт на китайский рынок до 68 млрд куб. м газа ежегодно.

В марте 2013 года ОАО «Газпром» и КННК подписали Меморандум о взаимопонимании в области сотрудничества по проекту трубопроводных поставок природного газа в Китай по «восточному» маршруту.

По российскому законодательству экспортировать природный газ имеет право только компания «Газпром». В Минэнерго ранее сообщали о возможности экспорта СПГ российской компанией «НОВАТЭК» – крупнейшего независимого производителя природного газа в Российской Федерации.