Ефремов: Украина может снизить закупки газа у России до 10 млрд кубометров

Украина планирует в ближайшее время закупать в России около 10 млрд. кубометров газа в год из-за его высокой стоимости.

Об этом на пресс-конференции в Луганске заявил лидер фракции Партии регионов в Верховной Раде, председатель Луганской областной организации Партии регионов Александр Ефремов, - сообщает украинское интернет-издание "ОстроВ".

"Когда с Россией был подписан договор о цене на газ, мы были в оппозиции. Нам говорили, это временно, вы придете к власти, и все вернется на круги своя. Потом РФ об этом забыла. Но мы сегодня говорим о другом: почему страны Евросоюза получают этот же газ на 130-200 долларов дешевле? Это не справедливо. Мы изучили все вопросы, единственное, что нам остается, это потреблять не 41 млрд. кубометров газа, а 27 млрд. куб.м. Думаю, что через некоторое время Украина сможет закупать всего около 10 миллиардов", - сказал А.Ефремов.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в апреле утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м. Согласно документу, поступления газа в текущем году от российского газового монополиста компании "Газпром" составят 18 млрд куб. м, от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

Также в документе сказано, что в 2013 году добыча природного газа запланирована в объеме 22,049 млрд куб. м. Общий баланс газа на 2013 год составляет 60,06 млрд куб м.

Украина в январе-июле 2013 года сократила импорт газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 33,6% - до 12,446 млрд куб. м.

По итогам 2012 года Украина сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

Средняя цена газа, который Украина импортировала в июле (средняя таможенная стоимость импортного природного газа), уменьшилась на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем - до 406,56 долл. за тыс. куб. м.

Средняя цена газа, который Украины импортировала в августе 2013 года (средняя таможенная стоимость импортного природного газа), уменьшилась на 0,3% по сравнению с июлем - до 393,5 долларов за тысячу кубометров.