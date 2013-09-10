На Южно-Украинской АЭС пройдут тактические антитеррористические учения

На Южно-Украинской АЭС в период с 12 по 13 сентября пройдут тактические учения по проверке готовности сил и средств, привлекаемых к обеспечению физической защиты и усиления антитеррористической защищенности обособленного предприятия «Южно-Украинская АЭС» ГП НАЭК «Энергоатом».

Об этом говорится в сообщении «Энергоатома».

В частности, во время учений будет отработано реагирование сил и средств плана взаимодействия, находящихся на промплощадке, в условиях совершения диверсии или террористического акта на объектах Южно-Украинской АЭС.

Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск (Николаевская обл.) и является обособленным подразделением ГП НАЭК «Энергоатом». Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.