ОПЕК повысила прогноз мирового спроса на нефть

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз по мировому спросу на нефть в 2013 году приблизительно на 30 тысяч баррелей в сутки - до 89,74 миллиона баррелей в сутки, следует из сентябрьского доклада организации, передает ПРАЙМ.

В первом и втором квартале суточный спрос составил 88,86 и 88,93 миллиона баррелей соответственно. В третьем и четвертом кварталах ежедневный спрос ожидается на уровне 90,2 миллиона и 90,92 миллиона баррелей нефти в день соответственно против 90,18 и 90,9 миллиона согласно августовскому прогнозу.

В 2014 году мировой спрос, по прогнозу ОПЕК, составит 90,77 миллиона баррелей в день, увеличившись на 1,16% по сравнению с показателем 2013 года. Показатель был немного повышен - в августе он находился на уровне 90,75 миллиона баррелей в день. В первом квартале будущего года спрос составит 89,89 миллиона баррелей в день - на уровне предыдущего прогноза.

Прогноз ОПЕК по росту мировой экономики в текущем и будущем годах остался без изменений – 2,9% и 3,5% соответственно.

Поставки нефти из РФ в 2013 году составят 10,46 миллиона баррелей в день, что на 90 тысяч баррелей больше показателя прошлого года и на 10 тысяч баррелей превышает августовский прогноз. В августе поставки из РФ в среднем составили 10,51 миллиона баррелей в день, что на 90 тысяч баррелей больше показателя июля.