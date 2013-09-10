В Алжире открыли новые месторождения газа

В Алжире в ходе проведения в текущем году нефтегазовой корпорацией "Сонатрак" геологоразведочных работ обнаружены новые месторождения природного газа. Сообщая об этом, министр энергетики и шахт страны Юсеф Юсфи охарактеризовал некоторые новые открытия как "очень важные и многообещающие", передает ИТАР-ТАСС. При этом министр отказался привести оценочные данные месторождений, указав, что "Сонатрак" сделает это в ближайшее время.

Юсеф Юсфи особо отметил, что "подтвержденные запасы газа в стране не уменьшаются, напротив они возрастают". Тем самым он опроверг информацию о том, что Алжир не в состоянии экспортировать газ, поскольку резко возросло внутреннее потребление и сократились его запасы.

Подтвержденные запасы природного газа в Алжире, который потребляет в год 31 млрд куб метров, превышают 4 000 млрд куб метров. Страна является четвертым в мире экспортером голубого топлива, продавая в год 80 млрд куб метров.