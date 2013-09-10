Япония попросила снизить мировые цены на сжиженный газ

Япония считает целесообразным снизить мировые цены на сжиженный природный газ (СПГ) и тем самым сбалансировать рынок. Об этом заявил министр промышленности страны Тосимицу Мотэги, сообщает lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse.

Как подчеркнул министр, растущий спрос на СПГ и постоянно повышающаяся его стоимость становятся непосильной ношей для японской экономики. В частности, Мотэги пожаловался на так называемую премиальную наценку для азиатских государств (Asian premium), из-за которой Япония и другие страны Азии платят за СПГ больше, чем Европа и Северная Америка.

Япония является крупнейшим в мире импортером СПГ. При этом текущая стоимость СПГ для Токио составляет около 16 долларов за один миллион британских тепловых единиц (BTU). Для сравнения, США платит за миллион BTU 3,8 доллара.

В Японии резко вырос спрос на газ после аварии на АЭС «Фукусима», которая произошла из-за землетрясения в марте 2011 года. После аварии власти Японии приостановили развитие атомной отрасли и закрыли несколько АЭС.

Как сообщал УНИАН, Япония и Индия договорились о создании группы покупателей сжиженного природного газа, чтобы добиться снижения цен на топливо, и намерены предложить другим импортерам, таким как Южная Корея и Сингапур, присоединиться к ним.