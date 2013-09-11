Цены на нефть изменились разнонаправленно на фоне заявления Обамы и статданных из США

На мировых торгах в среду, 11 сентября, цены на нефть демонстрируют смешанную динамику на фоне статданных из США и ситуации вокруг Сирии.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,16% - до 111,43 доллара за баррель.

Стоимость октябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI опустилась на 0,31% и составила 107,06 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Президент США Барак Обама в телеобращении обратился к конгрессу с предложением отложить голосование по Сирии. Сенат США первоначально планировал провести первое голосование по военному вмешательству в страну 9 сентября. Но через несколько часов после российской инициативы голосование было отложено на неопределенный срок.

Россия 9 сентября призвала Дамаск передать химическое оружие под международный контроль, договориться о последующем уничтожении арсенала и присоединении к Организации по запрещению химоружия.

Участники торгов также обратили внимание на данные API, из которых следует, что оптовые запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 6 сентября, сократились почти на 3 миллиона баррелей при прогнозе уменьшения лишь на 2 миллиона. Запасы горючего, между тем, выросли на 195 тысяч баррелей, хотя ожидалось их снижение на 1 миллион баррелей.

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