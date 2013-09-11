Азаров планирует подписать соглашение с Shell в Нидерландах

Операционное соглашение с компанией Shell по разведке и добыче газа в Украине планируется подписать до конца текущей недели в ходе визита премьер-министра Украины Николая Азарова в Нидерланды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сам Азаров сообщил сегодня на заседании Кабинета министров.

“В конце текущей недели во время официального визита премьер-министра Украины в королевство Нидерланды с Royal Dutch Shell будет подписано операционное соглашение, которое даст старт практическим работам этой транснациональной корпорации по разведке и добыче газа в Украине”, - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Николай Азаров предложил руководству компании Shell приобщиться к добыче природного газа из традиционных и истощенных месторождений Украины.

Как известно, правительство подписало соглашение с компанией Shell о разделе продукции на добычу сланцевого газа на Юзовской площади, ресурсы которой оцениваются в более 4 трлн кубических метров газа.

Читайте также:

Кабмин определил уполномоченный орган по реализации соглашения с Shell

Shell одобрила использование труб компании «Интерпайп»