Фонд госимущества утвердил перечень из 42 шахт, которые попадут под приватизацию

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) утвердил перечь из 42 угольных предприятий, подлежащих подготовке к приватизации в 2013 году, сообщает официальное издание ФГИУ от 11 сентября т.г.

В частности, подготовке к приватизации в 2013 г. в Донецкой области подлежат отдельные и структурные подразделения таких угольных предприятий - «Шахта имени В.М. Бажанова», «Ордена Трудового Красного Знамени шахтоуправление имени В.И.Ленина», «Шахта «Северная», «Шахта «Калиновская-Восточная», «Шахтоуправление имени С.М. Кирова», «Шахта «Холодная Балка», «Шахта «Чайкино», «Шахта «Бутовская», «Шахта «Булавинская», «Шахта «Ольховатская», СП «Шахта «Углегорская», «Шахта «Енакиевская», «Шахта «Полтавская», «Шахта имени Карла Маркса».

В Луганской области подготовке к приватизации подлежат «Шахта «Лутугинская», «Шахта имени XIX съезда КПСС», «Шахта «Черкасская», «Шахта «Фащевская», «Шахта «Вергелевская», «Шахта «Никанор-Новая», «Шахта имени Артема», «Шахта «Первомайская», «Шахта «Золотое», «Шахта «Карбонит», «Шахта «Тошковская», «Шахта «Ломоватская», «Шахта «Краснолучская», «Шахта имени «Известий», «Шахта «Хрустальская», «Шахта «Краснокутская», «Шахта «Миусинская», «Шахта «Новопавловская», «Шахта «Княгининская», а также 100% акций ПАО «Лисичанскуголь».

В Волынской области - Шахтоуправление «Нововолынское», «Шахта «Бужанская», «Шахта «№9 «Нововолынская».

Во Львовской области – шахты «Межиричанская», «Возрождение», «Великомостовская», «Лесная», «Заречная», «Червоноградская».

В то же время, из перечня предприятий, подлежащих подготовке к приватизации в этом году, исключены отдельные подразделения шахт «Моспинская» и «Родинская».

Как сообщал УНИАН, в конце сентября 2012 года Кабинет министров Украины поручил Министерству энергетики и угольной промышленности совместно с Фондом госимущества провести корпоратизацию государственных угледобывающих предприятий в течение 2012-2014 гг.

В феврале 2013 года Министерство энергетики и угольной промышленности Украины создало рабочую группу по координации мероприятий по подготовке к приватизации угледобывающих предприятий.

Кабинет министров Украины в апреле т.г. также утвердил порядок проведения аукционов и инвестиционных конкурсов по продаже целостных имущественных комплексов, пакетов акций государственных угледобывающих предприятий.