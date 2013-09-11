Азаров: Украине газовая и нефтяная зависимость от России "не по карману"

Заключение долгосрочных контрактов с новыми поставщиками нефти и газа является стратегической задачей Украины, поскольку цена на углеводороды, закупаемые в России, для Украины слишком велика.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров на заседании Кабинета министров.

«Другого способа, чем уменьшать энергозатраты и находить альтернативу чрезмерно дорогому российскому газу и нефти, для нас нет. Такая зависимость, которая есть, Украине не по карману... Поэтому стратегическим направлением программы активизации экономики на 2013-2014 годы и, более того, на десятилетия вперед, является: глубокая модернизация производства нефтехимической сферы; наращивание собственной добычи углеводородного сырья; заключение долгосрочных соглашений на поставку углеводородов с государствами - ведущими экспортерами нефти и газа», - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, Украина в январе-июле 2013 года сократила импорт газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 33,6% - до 12,446 млрд куб. м.

По итогам 2012 года Украина сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

Средняя цена газа, который Украина импортировала в июле (средняя таможенная стоимость импортного природного газа), уменьшилась на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем - до 406,56 долл. за тыс. куб. м.

Средняя цена газа, который Украины импортировала в августе 2013 года (средняя таможенная стоимость импортного природного газа), уменьшилась на 0,3% по сравнению с июлем - до 393,5 долларов за тысячу кубометров.

Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров. Министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий ранее прогнозировал, что цена российского газа в третьем квартале 2013 года составит 400 долл. за тысячу кубометров. В то же время министр сообщал, что цена газа, закупаемого в Европе по реверсной схеме, колеблется в пределах 340-370 долл. за тысячу кубометров.

В феврале Украина заключила с немецким газовым трейдером RWE Supply & Trading контракт на поставку природного газа ежегодным объемом до 5 млрд кубометров. По итогам 2012 года немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading продал Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» 56 млн куб. м газа. 2012 год стал первым годом, когда Украина начала импортировать газ с европейского рынка.

В июне премьер-министр Николай Азаров заявил, что газ, который Украина покупает у немецкой RWE, обходится на 100 долларов дешевле, чем газ российской компании "Газпром".

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