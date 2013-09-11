Украина к 1 ноября планирует накопить в подземных хранилищах 18 млрд куб.м газа

Украина к 1 ноября 2013 года планирует накопить в подземных хранилищах газа 18 млрд кубометров природного газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«Что мы ожидаем к 1 ноября? Приблизительно 18 миллиардов кубометров», - сказал Ставицкий.

При этом он отметил, что на сегодняшний день Украина ведет переговоры с российской стороной о предоставлении беспроцентного кредита для закупки порядка 4,5 миллиарда кубометров газа дополнительно, поскольку для обеспечения потребителей Украины и транзита газа достаточно 12,5 миллиардов кубометров.

«Сейчас ведутся переговоры как раз по предоставлению беспроцентных кредитов, и они в процессе», - сказал Ставицкий.

При этом он отметил, что на сегодняшний день в ПХГ накоплено 14,14 млрд кубометров газа. Также Ставицкий подчеркнул, что дополнительный объем газа необходим для того, чтобы подстраховать «Газпромэкспорт» для обеспечения транзита газа в Европу в случае возникновения необходимости существенного увеличения поставок газа в зимний период в связи с серьезными похолоданиями.

Как сообщал УНИАН, ранее Украина заявляла о планах закачать в ПХГ 14 миллиардов кубометров газа. По словам Ставицкого, "это тот необходимый ресурс, который позволит спокойно пройти отопительный сезон и обеспечить транзит". Вместе с тем, российский "Газпром" требовал увеличить этот объем до 19 миллиардов кубометров для обеспечения бесперебойного транзита в ЕС.

В конце августа 2013 года Ставицкий заявил, что Украина согласилась увеличить закачку газа в ПХГ свыше 14 миллиардов кубометров для обеспечения транзита в Европу, хотя схема расчета за газ на конец лета была в состоянии согласования.

В то же время, источники УНИАН прогнозировали, что вероятнее всего речь идет о планах по закачке к началу отопительного сезона порядка 19 млрд куб. м, из которых 14 млрд куб. м будут закачаны госхолдингом “Нафтогаз Украины” и более 5 млрд куб. м - независимыми импортерами, в том числе по реверсной схеме из Европы.

6 сентября Ставицкий сообщил, что Украина полностью обеспечила себя газом на отопительный сезон, закачав в хранилища 12,2 млрд кубометров природного газа, в том числе 5,8 млрд кубов собственной добычи.