Ивано-Франковский облсовет снова рассмотрит соглашения с Chevron

Ивано-Франковский областной совет на заседании 23 сентября повторно рассмотрит вопрос об одобрении соглашения о разделе продукции с компанией Chevron по разведке и добыче углеводородов на Олесской площади.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр экологии и природных ресурсов Олег Проскуряков.

«23 числа будет сессия. Все замечания областного совета, которые были высказаны (ранее - УНИАН), внесены в проект соглашения», - сказал Проскуряков.

Он также выразил уверенность, что Ивано-Франковский облсовет одобрит документ.

«Уверен, что здравый смысл восторжествует, и депутаты согласуют этот проект соглашения», - сказал Проскуряков.

При этом он отметил, что в случае одобрения соглашения, оно будет подписано с компанией Chevron до конца текущего года. По словам Проскурякова, минимальный объем инвестиций Chevron в геологоразведку Олесской площади оценивается в 300 миллионов долларов.

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности по просьбе Ивано-Франковского и Львовского областных советов приняло решение ужесточить экологические требования к добыче сланцевого газа на Олесской площади, которую будут совместно проводить компании Chevron и «Надра Олесская».

20 августа Ивано-Франковский областной совет не принял решение о согласовании проекта по геологическому изучению, пилотной и промышленной разработке сланцевого газа на территории области.

За проект Соглашения о разделе углеводородов между государством Украина, компанией «Шеврон Юкрейн Б. В.» и обществом с ограниченной ответственностью «Надра Олесская», на площади Олесская проголосовало только 40 из 114 депутатов облсовета.

Ранее этот проект соглашения не был утвержден и на заседании Львовского облсовета.

По словам министра энергетики Эдуарда Ставицкого, компания Сhevron как победитель конкурса на первом этапе разведки вложит в проект 350 млн долл., на первом этапе добычи — 3 млрд долл.

В феврале 2012 года Украина объявила конкурсы на заключение договоров о разделе продукции относительно Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область) площадей с запасами сланцевого газа.

В мае 2012 года победителями конкурса по заключению соглашения о разделе продукции при добыче газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

Харьковский и Донецкий облсоветы без затяжек согласовали проект добычи газа компанией Shell в начале 2013 года.

Прогнозные ресурсы на Олесской площади, которая находится на территории Львовской и Ивано-Франковской областей, составляют 3 трлн кубических метров газа. На этапе геологического изучения планируется привлечь 1,3 млрд грн инвестиций и 25 млрд грн - на этапе промышленной разработки.