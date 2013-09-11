Киев и Брюссель 24 сентября продолжат обсуждение реверсных поставок газа

Киев и Брюссель 24 сентября в ходе переговоров с участием экспертов и представителей компаний продолжат обсуждение вопроса о налаживании реверсных поставок газа в Украину из Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий на брифинге.

«Еще обсуждается вопрос реверсных поставок газа из Словакии. 24 сентября пройдет заседание комиссии, которое проведет еврокомиссар Гюнтер Эттингер, на которое будут приглашены специалисты как со словацкой, так и украинской стороны, независимые эксперты для того, чтобы определиться, каким путем мы пойдем для решения вопроса об открытии маршрута из Словакии», - сказал Ставицкий, комментируя результаты переговоров на встрече с Эттингером 3 сентября.

Также он сообщил, что ЕС поддерживает предложение Украины об открытии маршрута поставок газа с территории Румынии.

Как сообщал УНИАН, Европейская комиссия до сентября текущего года должна была дать юридическую оценку предложениям Украины и Словакии по реверсным поставкам газа.

По словам директора секретариата Энергетического сообщества Янеша Копача, поставки природного газа из Словакии в Украину в реверсном режиме могут начаться уже до конца текущего года, однако этот вопрос непосредственно зависит от активности действий НАК «Нафтогаз Украины» в этом вопросе.

Справка УНИАН. Украина с ноября 2012 года в связи с завышенной ценой на российский газ начала покупать его в странах Евросоюза. Реверсные поставки идут через Польшу, Венгрию, Словакию (пока тестовые, договор планировалось заключить до конца июня т.г.), ведутся переговоры по данному вопросу с Румынией.

Правительство Украины рассчитывает заключить контракт на реверсные поставки газа в объеме 7 млрд куб. м в год и сократить его закупку в России до 20 млрд кубометров. Причем, как ранее утверждал глава Минэнерго Ставицкий, "словацкий" маршрут позволит Украине полностью диверсифицировать поставки газа. По его словам, потенциальный объем газа, который может быть поставлен в Украину из Европы по реверсным маршрутам, составляет 30 млрд кубометров в год, однако при этом он не обуславливает возможности полного отказа от импорта российского газа.

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