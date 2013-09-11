На каспийском месторождении Кашаган началась добыча нефти

На каспийском месторождении Кашаган начинается добыча нефти, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу нефтедобывающего консорциума North Caspian Operating Company (NCOC).

"На месторождении Кашаган расконсервирована первая скважина и добыты первоначальные объемы нефти", - говорится в сообщении. Ранее добычу нефти на Кашагане планировалось начать 9 сентября, затем срок был перенесен на 10 сентября.

Кашаган - крупное нефтегазовое месторождение на севере Каспийского моря, открытое в 2000 году. Его геологические запасы оцениваются в 4,8 миллиарда тонн нефти. Общие нефтяные запасы составляют 38 миллиардов баррелей, из них извлекаемые - около 10 миллиардов баррелей. В Кашагане есть также крупные запасы природного газа - более 1 триллиона кубометров.

Начать добычу нефти на месторождении планировалось еще в 2005 году. Общая сумма инвестиций в проект составила 10 миллиардов долларов. Однако многочисленные технические проблемы приводили к перенесению сроков добычи и повысили стоимость проекта более чем до 40 миллиардов долларов.

В проекте принимают участие "Казмунайгаз", итальянская Eni, американская ExxonMobil, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, французская Total, японская Inpex, а также китайская CNPC. Глава "Казмунайгаза" 7 сентября сообщил, что CNPC купила у КМГ 8,33% в проекте.

Ранее глава КМГ сообщал, что объем добычи нефти на Кашагане в 2013 году планируется в диапазоне от 1,5 миллиона до 3 миллионов тонн.