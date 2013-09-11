Запуск второго гидроагрегата Днестровской ГАЭС запланирован на 19 декабря
Начало запуска второго гидроагрегата Днестровской ГАЭС запланировано на 19 декабря текущего года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий на брифинге.
«Пуск второго гидроагрегата на Днестровской ГАЭС является стратегическим заданием для отечественной энергетики. Начало пусковых операций запланировано на 19 декабря текущего года», - сказал Ставицкий.
Как ранее сообщал УНИАН, в июле 2013 года Кабинет министров Украины утвердил условия предоставления государственных гарантий на 1,5 млрд грн для оператора украинских гидроэлектростанций - государственной компании «Укргидроэнерго» для достройки первой очереди Днестровской аккумулирующей электростанции.
По словам министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, строительство первой очереди Днестровской гидроэлектростанции завершится в 2015 году.
От запуска второго гидроагрегата на Днестровской ГАЭС Министерство энергетики и угольной промышленности рассчитывает сэкономить до 500 млн грн.
Днестровская ГАЭС, мощностью 2268 МВт (7 гидроагрегатов по 324 МВт каждый) в генераторном режиме и 2947 МВт в насосном, является уникальной и мощнейшей в Европе. Она предназначена для использования в качестве источника энергии в период пиковой мощности потребления (вечерний и утренний пики нагрузки). Энергетический комплекс Днестровской ГАЭС состоит из 7 гидроагрегатов и вводится в эксплуатацию несколькими пусковыми очередями. В состав 1-й очереди ГАЭС входят 3 гидроагрегата. Первый гидроагрегат введен в промышленную эксплуатацию в конце 2010 года. Публичное акционерное общество «Днестровская ГАЭС» создано в 1998 году.