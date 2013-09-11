Россия подозревает нефтяные компании в дискриминации оптовых покупателей топлива

Федеральная антимонопольная служба проводит новое расследование о возможном стимулировании искусственного спроса на внутреннем рынке нефтепродуктов. Нефтяные компании подозреваются в создании дискриминационных условий по отношению к отдельным оптовым покупателям, сообщил сегодня журналистам замглавы антимонопольного ведомства Анатолий Голомолзин.

По его словам, крупные нефтяные компании недавно ответили на запрос ФАС, сейчас ведомство ждет расширенную информацию. "Мы направили (компаниям) более детализированный запрос, который касается абсолютно всех обстоятельств деятельности (на внутреннем рынке), на этой неделе они должны его предоставить", - сказал замглавы ФАС.

Он подчеркнул, что у ФАС есть вопросы ко всем крупным нефтяным компаниям - "к каким-то в большей, к каким-то в меньшей степени". В частности, ФАС интересует механизм поставок нефтепродуктов как на биржевой, так и внебиржевой рынки.

"Если какая-то компания забирает топливо на внутреннем рынке с прямых контрактов, тем самым провоцируя и усиливая спрос на внутреннем рынке, то это является предметом нашего беспокойства. С этим мы разбираемся", - отметил Голомолзин.

ФАС не ожидает роста цен на российском рынке нефтепродуктов в связи с временным прекращением поставок белорусского бензина. Более того, антимонопольщики ожидают некоторого снижения цен на крупнооптовом рынке, сообщил Анатолий Голомолзин.

По его словам, нефтяные компании накопили резервы в совокупности порядка 1,6 млн тонн. "С учетом сезонного спроса эти резервы в равномерном режиме поставят на внутренний рынок, тем самым балансируя ситуацию спроса и предложения", - ответил Голомолзин ИТАР-ТАСС.

В ведомстве полагают, что компании воспользуются резервами в том объеме, который позволил бы им сохранить остатки на уровне среднегодовых, то есть, порядка 1 млн тонн. Предполагается, что в данном случае нефтепродукты будут реализовываться через биржу. Постановления правительства РФ для этого не требуется, вопрос был поставлен ранее на штабе Минэнерго, пояснил замглавы ФАС.

"Баланс спроса и предложения на рынке будет обеспечен. В нашем понимании, это даже должно привести к снижению цен на рынке крупного опта", - заверил он.

Вместе с тем, очередное повышение цен на бензин в ведомстве объясняют тем, что на цене сказалась акцизная составляющая, не проявившаяся ранее из-за благоприятной конъюнктуры на рынке. Кроме того, на середину июля пришелся пик роста цен на мировом рынке.