Deutsche Bank понизил рекомендации по акциям ЛУКОЙЛа и "Газпром нефти"

Deutsche Bank понизил в среду, 11 сентября, рекомендации по акциям ЛУКОЙЛа и "Газпром нефти" до уровня "держать" с "покупать".

При этом прогнозная стоимость акций ЛУКОЙЛа оставлена без изменений - 2,1 тысячи рублей (с предполагаемым потенциалом роста в 4% с текущего уровня, приблизительно 33 доллара), а целевая цена акций "Газпром нефти" повышена на 3,5% - до 150 с 145 рублей (с потенциалом роста котировок в 6%). Снижение рекомендаций связано с ограниченным потенциалом роста рыночной стоимости бумаг, передает ПРАЙМ.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября т.г. в Калуше (Украина) предприятие «Карпатнефтехим», входящее в группу «Лукойл», возобновило производство полиэтилена.

Справка УНИАН. Компании «Лукойл» принадлежат 6 нефтеперерабатывающих заводов в России и за рубежом: в Украине, Болгарии и Румынии. Их совокупная мощность составляет 14 млн тонн нефти в год.

Предприятие с иностранными инвестициями (ПИИ) «Лукойл-Украина» образовано в ноябре 1999 года для создания розничной сети реализации нефтепродуктов в Украине и на данный момент входит в пятерку лидеров топливного рынка по количеству АЗС и объему розничной реализации нефтепродуктов. Компания осуществляет оптовый и розничный сбыт нефтепродуктов: бензина, дизельного топлива, масла, газа, битумов.

Розничная сеть «Лукойл-Украина» насчитывает 281 АЗС в 24 регионах.

Кроме того, компании принадлежит 8 нефтебаз и одна газонаполнительная станция, расположенная в г. Борисполь (Киевская обл.).

Читайте также:

В Украине возобновят работу предприятия компании «Лукойл»