Украина за 8 месяцев сократила транзит газа в Европу на 3%, за август - увеличила на 32%

Объем газа, который транспортировался через Украину в европейские страны, за январь-август 2013 года сократился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 54,4 млрд куб. м.

Об этом говорится в сообщении компании «Укртрансгаз», ведущей в Украине компании по транспортировке и хранению природного газа, 100% акций которой принадлежат государству.

«В августе транзит газа в страны Европы вырос на 32% – до 7,1 млрд кубометров», – говорится в сообщении.

В «Укртрансгазе» отмечают, что с начала 2013 года в газотранспортную систему Украины из Российской Федерации поступило 15,3 млрд куб. м природного газа, что на 6,1 млрд куб. м, или на 29%, меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Вместе с тем, по информации Центрального диспетчерского департамента «Укртрансгаза», все заявки стран-импортеров выполняются в полном объеме и в утвержденные сроки.

Как сообщал УНИАН, транзит российского газа через территорию Украины в страны Евросоюза в январе-июле 2013 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 7% - до 47 млрд куб. м.

Справка УНИАН. ПАО «Укртрансгаз» объединяет 14 структурных подразделений на правах филиалов, промышленные объекты которых находятся во всех областях Украины. Объем транспортировки газа в 2012 году составил 132,4 млрд куб. м.

Общая длина газопроводов, которые эксплуатирует предприятие, составляет 38,6 тыс. км. Система ГТС включает в себя 1451 газораспределительную станцию. Парк газоперекачивающих агрегатов насчитывает 702 единицы общей мощностью 5442,9 МВт.

Кроме того, ПАО «Укртрансгаз» имеет одну из мощнейших в Европе сетей подземных хранилищ газа (ПХГ), общая активная вместимость которых составляет 31 млрд куб. м.