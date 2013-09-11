«Энергоатом» за полгода получил 2,5 млрд грн чистого убытка

Государственная компания «Энергоатом», являющаяся оператором всех действующих атомных станций Украины, по итогам первого полугодия 2013 года получила 2,447 млрд грн чистого убытка, в то время как аналогичный период прошлого года «Энергоатом» закончил с чистой прибылью в размере 1,539 млрд грн.

Об этом сообщается в отчете о финансово-хозяйственной деятельности компании, обнародованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчету, чистый доход компании от реализации продукции за 6 месяцев текущего года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года до 8,649 млрд грн с 9,377 млрд грн.

Первое полугодие 2013 года «Энергоатом» закончил с валовым убытком в размере 1,333 млрд грн, в то время как аналогичный период прошлого года компания закончила с валовой прибылью в размере 2,795 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2012 года чистый убыток «Энергоатома» составил 2,73 млрд грн, в то время как 2011 год компания закончила с чистой прибылью в размере 2,38 млрд грн.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.